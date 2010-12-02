-ÇİN: RUSYA ALTILI GÖRÜŞMELERİ DESTEKLİYOR ŞANGHAY (A.A) - 02.12.2010 - Çin, Rusya'nın Kuzey Kore sorunuyla ilgili altılı görüşmeleri desteklediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ciang Yü, olağan basın toplantısında Rusya'nın altılı görüşmeleri desteklediğini ifade ettiğini açıkladı. Pekin yönetimi, Kore yarımadasında Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim tırmanırken, altılı görüşmelerdeki tarafları acil olarak toplantıya çağırmıştı. Kuzey Kore'nin nükleer programına son vermesi amacıyla Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen altılı görüşmelerde, bu ülkenin yanı sıra ABD, Rusya, Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya bulunuyor. -WASHINGTON'DA YAPILACAK GÖRÜŞME- Öte yandan Şinhua ajansı, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kim Sung-hwan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Japon Dışişleri Bakanı Seiji Maeharali ile görüşmek üzere Washington'a pazar günü başlayacak üç günlük bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Haberde, görüşmelerde Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin bir adasına yaptığı topçu atışlarına karşı alınabilecek önlemlerin tartışılacağı belirtildi. Görüşmelerde tarafların Kuzey Kore'nin nükleer sorunu konusunda yapacakları işbirliğinin ele alınacağı kaydedildi.