Çin polisini İsrail eğitmiş

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, bu yaz Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunlarının başlamasından önce bir grup Çinli polisin İsrail'e eğitim aldığını yazdı.



Gazetenin haberinde, Çin'den 20 polisin Olimpiyatlar sırasında olası terör saldırıları ya da kargaşalarla nasıl baş edilebileceği konusunda yaklaşık 6 hafta süreyle eğitim aldığı belirtildi.



Eğitim sırasında, teröristlerin nasıl saf dışı bırakılacağı, Olimpiyatların yapıldığı alanlarda kalabalıkların çıkarabileceği kargaşa sırasında nasıl muamele edileceği ve önemli kişilerin nasıl korunacağı gibi birçok alanda uygulama yapıldı.



Çin Kamu Güvenliği Bakanlığının talebi üzerine geçen mayıs ayında İsrail'e gelen Çinli polisler, kaçırılan bir otobüsün ele geçirilmesi ve patlayıcı yüklü araçların tespiti gibi konularda da ders aldı. Haberde, Çinli yetkililerin İsrail makamlarından polislerine verilen eğitim hakkında medyaya bilgi verilmemesini istediği kaydedildi.