Çin polisi 3 Uyguru öldürdü

Çin’in kuzeydoğudaki Shenyang kentinde, Çin polisi tarafından, bıçakla direnen üç Uygur militanının vurularak öldürüldüğü, birinin de yaralandığı bildirildi.

Reuters’ın haberine göre; devlet medyasında, Şincanlı oldukları belirtilen üç erkekle bir kadının kaldığı kiralık eve düzenlenen operasyonda, söz konusu şahısların cihat sloganları attıkları ve polise direndikleri kaydedildi. Polis operasyonu sırasında bir kadın ile üç çocuğun da ele geçirildiği bildirildi.

Shenyang polisi olay sırasında "hiçbir sivilin yara almadığını ve ölmediğini" belirtti, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Pekin yönetimi bölgedeki huzursuzluktan, Uygurlar için 'Doğu Türkistan' adı altında, bağımsız bir devlet kurmak istedikleri belirtilen ayrılık yanlılarını ve cihatçıları sorumlu tutarak, çoğunlukla Müslüman Uygurların yaşadığı Şincan ile diğer bölgelerdeki Uygur ayrılıkçılarını "terör eylemlerine girişmekle" suçluyor.

Uygur gruplar ise Çin'in baskıcı siyasetinin huzursuzluğu alevlendirdiğini söylüyor. Son yıllarda binlerce Uygur, Çin'den kaçarak Güneydoğu Asya ülkelerine geçti, sonra da Türkiye'ye ulaştı. İnsan hakları grupları Uygurların çoğunun Şincan'daki şiddet olaylarından ve Çin yönetiminin dinlerine ve kültürlerine uyguladığı kontrolden kaçtığını belirtiyor.

Çin yönetimi ise Uygurların IŞİD gibi gruplar içinde savaşmak üzere Irak ve Suriye'ye gitmek istediklerini savunuyor.

Geçen hafta Tayland 109 Uyguru Çin'e iade etmişti. Çin devlet medyası bu kişilerden bazılarının Suriye ile Irak'a gitmeyi hedeflediklerini yazmıştı.