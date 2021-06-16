Çin ordusu, 28 uçakla Tayvan hava savunma tanımlama bölgesine girdi

T24 Dış Haberler

Tayvan Savunma Bakanlığı, salı günü Çin ordusuna ait 28 uçağın Tayvan hava savunma tanımlama bölgesine(ADIZ) girdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre bu Tayvan'ın geçen seneden bu yana kayıt altına aldığı en büyük ADIZ ihlaliydi. 12 Nisan'da da 25 Çin savaş uçağının ihlal yaptığı tespit edilmişti.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor.

Salı günü yapılan ihlaller, G7'nin ve NATO'nun Çin'i "tehdit" olarak nitelendiren açıklamalarından sonra meydana geldi.