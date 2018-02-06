ÇİN 'MUTLU BAHAR'  BAYRAMI MALTEPE'DE KUTLANDI

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcı olan \'Mutlu Bahar\' bayramı, Maltepe\'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Maltepe Belediyesi\'nce, Çin \'Mutlu Bahar\' bayramı için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi, Türkiye Çin Dostluk Vakfı müdürü Gamze Dürmez ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında Beijing Modern Dans Topluluğu, sahne aldı. Gao Yanjinzi\'nin \'Gece yarısı yağmuru: Arzu\' adlı eserini sahneleyen dans grubu izleyenleri büyüledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, \"1971 yılından itibaren gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse kültürel anlamda çok büyük aşama kaydettik. Bu yıl Çin\'de Türk turizm yılı. Türkiye\'de de Çin, birçok kültürel faaliyet yapmaktadır. Biz iki ülkenin dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Türkiye\'ye Beijing Modern Dans Topluluğu\'nu gönderdik. Hem Çin Bahar Bayramı\'nı kutlama hem de dostluk ve iş birliğimizi geliştirmek için\" dedi.

Türkiye Çin Dostluk Vakfı müdürü Gamze Dürmez ise, \"Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Maltepe Belediyesi\'nin ortak işbirliği ile yapılan, Çin Kültür Festivali kapsamındaki bir etkinlik. Biz de Türkiye Çin Dostluk Vakfı olarak etkinliğe işbirliğinde bulunuyoruz. Bu akşam Beijing Modern Dans Topluluğu\'nun gösterisi sergilenecek\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi ile röportaj

-Türkiye Çin Dostluk Vakfı müdürü Gamze Dürmez\'in açıklamaları

-Gösteriden görüntüler

