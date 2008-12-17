Çin mallarına soruşturma

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli "camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları"na ilişkin damping soruşturması açılmasını kararlaştırıldı.



Başka bir karar ile de Çin menşeli "demir veya çelikten destekli halkalı zincirler" ile "demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirler" için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.



Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/38 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğine göre, yerli üreticiler Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş. ve Ufuk Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları" maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunuldu. Başvuru Ada Cam Ltd. Şti., Varol Ticaret Koll. Şti. ve Royal Cam - Ali Özdemir firmaları tarafından desteklendi.



Şikayetçi firmalar, ayrıca aynı maddenin Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarının dampingli fiyatlarla ithal edildiğini ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiğini ileri sürerek İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde damping soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulundular.



"Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları" için Çin'e yönelik kilogram başına 0,91 dolar nispetinde ülke temelinde uygulanan dampinge karşı önlemin mevcut olduğu kaydedilen tebliğe göre, Çin, Endonezya ve Hong Kong'dan ithal edilen şikayet konusu ürünün fiyatları yerli üreticinin fiyatlarının çok altında olduğundan, yerli üretim dalı ithalatla rekabet edebilmek amacıyla maliyet altında satış yapıyor.



Bu çerçevede, yeterli bilgi ve belge bulunduğundan, söz konusu Çin menşeli ürünlere uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. Ayrıca, Endonezya ve Hong Kong menşeli söz konusu maddenin dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve yerli üretim dalına zarar verdiğine ilişkin olarak bir damping soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldı.



Soruşturmaya konu Çin menşeli ürüne yönelik mevcut önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam edecek. Damping soruşturması süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilecek. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmayacak.



Demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirler



Öte yandan, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çin menşeli "demir veya çelikten destekli halkalı zincirler" ile "demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirler" için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.



Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/37 nolu Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yerli üretici Evren Zincir İmalat Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "destekli halkalı zincirler" ve "diğerleri (kaynaklı halkalı)" maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunuldu.



"Demir veya çelikten destekli halkalı zincirler" ile "demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirler" için Çin'e yönelik sırasıyla; ton başına 331 dolar ve 403 dolar nispetlerinde ülke temelinde uygulanan dampinge karşı önlemin mevcut olduğu kayıt altına alınan tebliğde, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Çin menşeli söz konusu madde için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildiği bildirildi.



Soruşturmaya konu mevcut önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam edecek.

