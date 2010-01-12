Çin malı takılarda öldürücü zehir var!

Çin’den ithal edilen çocuk bilezik ve kolyelerinde tehlikeli derecede kadmiyum bulunduğu ortaya çıktı.



Zehirli olduğu için çocuk takılarında kurşun kullanmaları yasaklanan bazı üreticilerin bunun yerine daha tehlikeli bir metal olan kadmiyum kullandıklarının ortaya çıkması üzerine, ABD ürün güvenliği yetkilileri soruşturma başlattı.



Yapılan laboratuvar testlerinde, örneklerden birinde yüzde 91 oranında kadmiyum bulundu. Diğer bazı parçalarda da yüzde 89, 86 ve 84 oranlarında kadmiyuma rastlandı. Testlerde üç eyaletten getirilen 103 parça analiz edildi, yüzde 12’sinde en az yüzde 10 oranında kadmiyum bulundu.



Kadmiyum kanserojen bir madde ve tıpkı kurşun gibi küçüklerde beyin gelişimini engelleyebiliyor. Zehirli etkisine maruz kalmak için bu maddeyi ille de yutmak gerekmiyor. İçinde kadmiyum olan parçaları sürekli ağza almak da vücudu zehirliyor. ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi sıralamasına göre, doğadaki en tehlikeli 275 madde arasında kadmiyum yedinci. Harvard Üniversitesi’nden Dr. Robert O. Wright, kadmiyumun çok küçük miktarının bile zehirlenmeye yol açabileceğini söylüyor. Ancak bir çocuğu öldürecek oranın ne olduğunu bilmediğini ifade ediyor. Bu oyuncaklar yüzünden şimdiye kadar ölen çocuk olmamasını şans olarak değerlendiriyor.