Çin malı sarımsağa bakanlıktan vize

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ntvmsnbc'nin haberine göre; Kastamonu’da üreticiyi zor durumda bırakan Çin malı sarımsaklara, Tarım Bakanlığı’ndan vize geldi.Bakanlık, Dünya Ticaret Örgütü’yle imzalanan anlaşmalar gereği, Çin’den, Türk Gıda Mevzuatına uygun ürünlerin girebileceğini açıkladı.Bakan Mehdi Eker, buna karşın kısıtlı miktar için izin verildiğini belirterek, bu yıl 3 bin 18 ton sarımsak ithalinin gerçekleştiğini ifade etti.