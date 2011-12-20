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Ekonomi

Çin malı sarımsağa bakanlıktan vize

Çin malı sarımsakların, Türkiye’deki sarımsak üreticilerini zor durumda bırakması soru önergesine konu oldu.

20 Aralık 2011 02:00


T24 - Çin malı sarımsakların, Türkiye’deki sarımsak üreticilerini zor durumda bırakması soru önergesine konu oldu. Tarım Bakanı Eker, Türkiye’nin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde Çin’den sarımsak ithalatına ilişkin kısıtlama olmadığını belirtti.
 
ntvmsnbc'nin haberine göre; Kastamonu’da üreticiyi zor durumda bırakan Çin malı sarımsaklara, Tarım Bakanlığı’ndan vize geldi.

Bakanlık, Dünya Ticaret Örgütü’yle imzalanan anlaşmalar gereği, Çin’den, Türk Gıda Mevzuatına uygun ürünlerin girebileceğini açıkladı.

Bakan Mehdi Eker, buna karşın kısıtlı miktar için izin verildiğini belirterek, bu yıl 3 bin 18 ton sarımsak ithalinin gerçekleştiğini ifade etti.





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