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Yaşam

Çin malı koltuk bunu yaptı!

Fransa, cilt enfeksiyonlarına neden olan kimyasallar içerdiği gerekçesiyle Çin malı ürünlerin ithalatını yasakladı.

07 Aralık 2008 02:00

Bir sandalye ya da koltuğa oturduktan sonra bir hastalıkla kalkan binlerce insan şikâyetçi oldu.

Fransa, cilt enfeksiyonlarına neden olan kimyasallar içerdiği gerekçesiyle, sandalye ve ayakkabı gibi bazı Çin malı ürünlerin ithalatını yasakladı.

Mantara karşı kimyasal içeren sandalye ve ayakkabılar, Fransa’da son aylarda artan alerjik isilik ve inatçı cilt enfeksiyonları şikâyetlerinin sorumlusu olarak görülüyor.

Ölümler başladı

Bu kimyasal madde ile ilgili benzer vakaların İngiltere, İsveç ve Finlandiya’da da görüldüğü belirtiliyor. İngiltere’de geçtiğimiz günlerde Çin malı koltuklar can almaya başladı. Aynı koltuklardan kullanan baba ve oğul peş peşe hayatını kaybetti.

İngiltere’de binden fazla kişi hastanelik oldu

Elizabeth McLaughlin adlı 59 yaşındaki kadın da benzer şekilde can verdi. Dahası, kadının koltuğuna oturan kedisi de cilt enfeksiyonundan öldü. İngiltere’de binden fazla kişi birbirine benzer cilt rahatsızlıklarıyla hastanelere başvurdu.

Satışlar yasaklandı

İngiltere’ye ithal edilen 38 bin Çin malı deri koltukların satışı durduruldu.

Fransa hükümetinin tüketici haklarıyla ilgili bakanlığının dün yaptığı açıklamada, "dimetil fumarate" içeren ürünlerin ithalatının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, bakanlığın bu yasağın AB üyesi ülkelerin tamamına genişletilmesi başvurusunda bulunduğu da bildirildi.

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