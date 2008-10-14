Çin malı işitme cihazları SGK’yı zarara uğrattı

Bebekte işitme kaybında erken teşhis önemli

İşitme kaybında umut: Gen tedavisi



Keskin yaptığı açıklamada, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı'nın tek çatı altında toplanmasının ardından bir yandan yeni yapılanma sürecine tüm kurum çalışanlarının uyumunu sağlarken, diğer yandan da sağlık harcamalarındaki suiistimallerin önüne geçilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.Gerek Adana il Müdürlüğü bünyesindeki, gerekse SGK başkanlığınca görevlendirilen müfettişlerin, suiistimallere karşı son derece titiz bir çalışma yaptığını ifade eden Keskin, "Bu kapsamda, şu anda işitme cihazı reçetelerini inceliyoruz. Bu cihazların reçete edilmesinde haksız kazanç sağlayanların olduğunu tespit ettik" dedi.Keskin, Avrupa'dan ithal edileni 850 YTL, Çin üretimi ise 150-200 YTL olan işitme cihazlarıyla SGK'yı zarara uğrattıkları belirlenen firmaların sıkı takibe alındığı belirterek, şunları söyledi:"Köy köy dolaşarak halkı ücretsiz işitme testinden geçiren, eğitim düzeyi düşük bu kişilere kulağında sorun olduğunu, bu yüzden işitme cihazı takması gerektiğini söyleyen ve aralarında doktor ve medikal firmaların da bulunduğu kişilerin, sadece bir cihazla 650-700 YTL haksız kazanç elde ettiklerini belirledik.Hastaya 150-200 YTL'lik cihaz vermelerine rağmen, devlete bunu 850 YTL olarak fatura eden firmalar, ödenmesi gereken katkı payını da 150-200 YTL üzerinden talep ederek, şüphe uyandırmamaya çalışıyorlar. Vatandaşımız da cihazın markasıyla ilgili bilgi sahibi olmadığından suiistimalin farkında olmuyor. Belki de komisyon almak suretiyle farkında olmamış gibi davranıyorlar. Bunların tamamı inceliyor. Bu konuyla ilgili suiistimali yapan her kim olursa olsun adalete teslim edilecektir."Keskin, vatandaşların da özellikle medikal malzemelerle elde edilen haksız kazanca karşı dikkatli olup, şüphelendikleri herhangi bir konuda kendilerine başvurmalarını isteyerek, şöyle devam etti:"Düşünün ki bir suiistimalci bir cihaz satışıyla asgari ücretliden fazla haksız kazanç elde ediyor. Bu kazanç da vatandaşımızın cebinden çıkıyor. Sosyal güvenlik harcamalarında yıllardır konuşulan açıkların önemli bölümü de bundan kaynaklanıyor. Biz toplum olarak duyarlı vatandaş olursak haksız kazanç peşinde koşanlara da hayal kırıklığı yaşatırız."Keskin, işitme cihazlarıyla yapılan suiistimalin diğer medikal malzemelerle ilgili yapılıp yapılmadığının da müfettişlerce araştırıldığını sözlerine ekledi.