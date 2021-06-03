Çin lideri Şi Cinping: Çin halkının mutluluğu için çabaladığımızı yabancı insanlara göstermeliyiz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Komünist Parti toplantısında dünyaya "Çin halkının mutluluğu için çabaladıklarını" göstermeleri gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, uluslararası toplumda Çin'de insan hakları ihlalleri üzerine tepkiler artarken Komünist Partisi'nin toplantısında açıklamalar yapan Devlet Başkanı Cinping, Pekin hakkındaki olumsuz algının kırılması gerektiğini söyledi.

Xinhua ajansının aktardığına göre, Cinping toplantıda "Çin Komünist Parti hakkındaki propoganda ve yorumlamayı güçlendirmeliyiz. Yabancı insanların Çin Komünist Parti'nin Çin halkının mutluluğu için çabaladığını anlamalarını sağlamalıyız" dedi.

Çin'in küresel sahnede yeri güçlense de Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri, Hong Kong'daki gerilim ve Tayvan'a yönelik adımları nedeniyle tepki çekiyor.

Seton Hall hukuk fakültesinde profesör ve Çin uzmanı Margaret Lewis, Pekin'in insan hakları algısının diğer ülkelerden farklı olduğunu, gelişme hakkını bağımsız insan haklarından önce tuttuğunu söyledi. Lewis, "Cinpig'in bu sözleri daha açık, şeffaf ve erişilebilir olmaya yönelik değil. Bu, parti devleti aygıtının gerçeklerin daha yumuşatılmış bir hâlini sunma çağrısı" dedi.