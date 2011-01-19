-ÇİN LİDERİ HU JİNTAO WASHINGTON'DA WASHINGTON (A.A) - 19.01.2011 - Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, 4 günlük resmi ziyaret amacıyla ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Temasları sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek olan Hu Jintao'nun ziyareti sırasında, ABD ile Çin arasında ikili, bölgesel ve küresel konularda işbirliğini genişletmenin önemi üzerinde durulması öngörülüyor. Obama-Hu görüşmesinde, özellikle Çin'in ticaret fazlası ve döviz kontrolüyle, Kuzey Kore'yi cezalandırmaktaki isteksizliği konularının gündeme geleceği düşünülüyor.