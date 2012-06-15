Çin kürtaja zorladığı Feng'den özür diledi

Çinli yetkililer ikinci çocuğunu doğurması yasak olduğu için kürtaj olmaya zorlanan bir kadından özür diledi.

Çin medyası, Çinli yetkililerin kürtaj olmaya zorlanan bir kadından özür dilediğini ve olayla ilgili olduğu belirlenen üç kişinin görevden alındığını duyurdu. Olay, Feng Jiamei adlı anne ile bir cenin fotoğraflarının internette yayılması üzerine duyuldu.

Açılan soruştmanın tamamlanmasının ardından konuşan Çinli yetkililer, Shaanxi bölgesinde, Feng Jiamei adlı annenin yedi aylık hamileyken kürtaja zorlandığını söyledi. Çin’de, hamileliğin 6’ıncı ayından sonra kürtaj olmak yasak.

Ankang valiliği, ilk soruşturmanın ardından Zhenping bölgesinde olayla ilgili olduğu belirlenen üç kişinin görevine son verdi.

Xinhua haber ajansına göre, valilik Zhenping yerel yönetimine aile planlaması ile ilgili operasyonlarını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Haberde, Çinli yetkililerin Perşembe günü 27 yaşındaki Feng ve ailesinden özür dilediği belirtildi.

Xinhua haber ajansı, Feng’in Zhenping’deki bir hastanede 2 Haziran’da “hamileliğine son vermeye zorlandığını” ifade etti. Zhenping’deki yetkililer, yasa gereği ikinci çocuğu doğurma hakkı olmadığı için, Feng’in kendi isteğiyle hamileliğine son verdiğini iddia etti. Feng daha önce 2007 yılında doğum yapmıştı.

Aktivistler ise, Feng’in ikinci çocuğa hamile kaldığı için ödemesi gereken para cezasını karşılayamadığı gerekçesiyle kürtaj olmaya zorlandığını söyledi.

İnsan hakları aktivistleri, Çin’in "Tek çocuk" yasasının kadınların zorla kürtaj olması anlamına geldiğini savunuyor.

BBC ’nin Şangay muhabiri Jon Sudworth bu tip iddiaların Çin’de yeni olmadığını, ancak bu olayı farklı kılan durumun Feng ve cenine ait fotoğraflarının internette yayılması olduğunu söylüyor.

İnsan hakları grupları Çin'in "Tek Çocuk" politikasının birçok kadının kürtaja zorlanması anlamına geldiğini söylerken, Pekin bu iddiayı reddediyor.

ABD merkezli aktivist grubu All Girls Allowed'dan Chai Ling, "Feng Jianmei'in hikayesi, Tek Çocuk politikasının kadınlara karşı şiddeti nasıl onayladığını gözler önüne seriyor" dedi.

Grup, olaydan sonra Feng ve eşi Deng Jiyuan ile konuştuğunu söyledi. Deng'in söylediklerine göre karısı zorla hastaneye götürülmüş ve operasyondan önce eli, kolu bağlanmış.

Yerel haberlerde alıntılanan Zhenping ilçesi yetkilileri ise Feng'i kürtaja zorladıklarını reddettiler. Ajans France-Presse'e göre, haber sitesi netease.com okurlarından biri "Bu zamanında Çin'i işgal Japon askerleriyle Nazi 'lerin yaptığı söylenen bir şey. Ancak günümüzde de yaşanıyor ve bahsi geçen haber kesinlikle tek vaka değil. Sorumlular idam edilmeli" dedi. Zorlama kürtajları protesto ettiği için ev hapsine mahkum edilen aktivist Chen Guangcheng, geçtiğimiz ay Çin'den Amerika Birleşik Devletleri 'ne kaçtı.