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Dünya

ÇİN KURAKLIĞIN PENÇESİNDE ŞANGHAY (A.A)

28 Mayıs 2011 15:48

-ÇİN KURAKLIĞIN PENÇESİNDE ŞANGHAY (A.A) - 28.05.2011 - Çin'in özellikle Yangzı nehrinin havzasında devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle 34,83 milyon kişi kuraklıktan etkilendi. Ulusal basında yer alan haberlerde, Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre Ciangsu, Anhui, Ciangşi, Hubey ve Hınan eyaletlerinde 4,23 milyon kişinin içme suyu bulmakta güçlük çektiği, 5,06 milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi. Bölgede yağış ortalamasının azalması ve buna bağlı olarak Yangzı nehrinin debisinin düşmesi sonucu oluşan kuraklığın doğrudan ekonomik kaybının 14,94 milyar yüen (yaklaşık 3,69 milyar TL) olduğu belirtildi. Bakanlık ayrıca söz konusu eyaletlerde yaşayanları içme suyu bulma hususunda yaşanabilecek tehlikelere karşı uyarırken, kuraklığın en şiddetli görüldüğü Hubey ve Hunan eyaletlerine 55 milyon yüen yardımda bulundu.

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