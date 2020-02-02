Çin, Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı

Yeni tip Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının bittiği ve pazartesi günü hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
Euronews'in haberine göre, hasta akınıyla başa çıkmak için açılması planlanan yeni hastane, böylelikle tam 10 günde inşa edilmiş olacak.
Çin Merkez Televizyonu, yeni Koronavirüsün bulaştığı hastaların, yeni hastanede askeri sağlık ekibi tarafından tedavi edileceğini duyurdu.
Vuhan kentinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bir alana inşa edilen Huoshenshan Hastanesi, monte edilmiş mobil ev gruplarından oluşuyor. Hastane, yaklaşık bin kişilik yatak kapasitesine sahip.
Hastanenin inşaatı 23 Ocak'ta başlamıştı.
Öte yandan, 2 Şubat itibariyle Çin'de yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, hastalığın bulaştığı kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi.