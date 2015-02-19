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Yaşam
Deutsche Welle

Çin, 'Keçi Yılı'na girdi

Çin'de en büyük geleneksel bayramlardan yeni yıl kutlamaları başladı.

19 Şubat 2015 13:46


Çin'in astrolojiye göre belirlenen 12 hayvanlı ay takvimine göre yeni yıl 19 Şubat'ta başlıyor. "At Yılı" geride kalıyor. Çince "Yang" kelimesi hem koyun hem de keçi anlamına geliyor. Ay Yılı boyunca ülkenin cadde ve meydanları bu hayvanı simgeleyen sembollerle süsleniyor.

Birçok Çinli'nin yeni yılı kutlamaları için memleketlerine gitmesi trafik keşmekeşine yol açıyor.

Koyun ya da keçi yılı hem olumlu hem de olumsuz özelliklerle bağdaştırılıyor. Bu yıl doğanları mutsuz bir hayatın beklediğine inanılıyor. Diğer yandan keçi bol hasat ve zenginlik olarak yorumlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Yılı34;YılıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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