Çin, 'Keçi Yılı'na girdi



Çin'in astrolojiye göre belirlenen 12 hayvanlı ay takvimine göre yeni yıl 19 Şubat'ta başlıyor. "At Yılı" geride kalıyor. Çince "Yang" kelimesi hem koyun hem de keçi anlamına geliyor. Ay Yılı boyunca ülkenin cadde ve meydanları bu hayvanı simgeleyen sembollerle süsleniyor.

Birçok Çinli'nin yeni yılı kutlamaları için memleketlerine gitmesi trafik keşmekeşine yol açıyor.

Koyun ya da keçi yılı hem olumlu hem de olumsuz özelliklerle bağdaştırılıyor. Bu yıl doğanları mutsuz bir hayatın beklediğine inanılıyor. Diğer yandan keçi bol hasat ve zenginlik olarak yorumlanıyor.