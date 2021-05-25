Çin, "Kaydedilen ilk Koronavirüs vakasından önce Vuhan laboratuvarındaki personel hastalanmıştı" haberini yalanladı

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Çin, The Wall Street Journal gazetesinde çıkan ve Koronavirüs'ün ilk kez tespit edildiği 8 Aralık 2019 tarihinden önce Vuhan'daki virüs laboratuvarında birkaç personelin hastalandığına dair haberi yalanladı.

The Wall Street Journal, ABD istihbarat verilerine dayandırdığı haberinde, Vuhan'daki virüs laboratuvarında dünyadaki ilk Covid benzeri semptomlara sahip hastanın kaydedildiği 8 Aralık 2019 tarihinden önce hastalandığını aktarmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde üç araştırmacının 2019'un sonbahar aylarında hastalandığının "tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

Zhao "ABD, virüsün laboratuvardan yayıldığına dair teoriyi canlandırmaya çalışmaya devam ediyor. Takip edilebilirliği umursuyor mu yoksa sadece dikkat dağıtmaya mı çalışıyor?" dedi.Zhao, Vuhan'daki laboratuvarın mart ayında çıkardığı bir raporu öne çıkararak "30 Aralık 2019'dan önce Sars-CoV-2'yle hiç karşılaşmadıklarını" hatırlattı.

The Wall Street Journal'ın haberi, Dünya Sağlık Örgütü'nün karar alma mekanizmasının Covid-19'un kaynağına dair yapılan araştırmada bir sonraki aşamayı belirleyeceği toplantıdan önce yayımlandı. Bu yıl şubat ayında Çin'i ziyaret edip incelemelerde bulunan uluslararası uzmanlar, virüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayılma ihtimalinin 'oldukça düşük' olduğu sonucuna varmıştı.