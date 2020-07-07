Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından TikTok, Hong Kong'dan çekileceğini açıkladı

Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan TikTok uygulaması, Pekin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe sokmasının ardından TikTok'u Hong Kong pazarından çekileceğini açıkladı.

France 24'te alan habere göre, Pekin'in yarı özerk Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe sokmasının ardından TikTok uygulaması sözcüsü "Son yaşanan gelişmeler ışında TikTok'un Hong Kong'daki operasyonlarını durdurma kararı aldık" dedi.

TikTok aynı zamanda Çin hükûmeti'nin herhangi bir kullanıcının verisine ulaşmasına izin verilmeyeceğini ve içerikleri talep üzerine sansürlemeyeceğini açıklamıştı.

Geçen Ağustos ayı verilerine göre Hong Kong'de 150 bin TikTok kullanıcısı tespit edilmişti.

Facebook ve şirketin mesajlaşma servisi WhatsApp, kullanıcı verilerini ‘şimdilik’ Hong Kong makamları ile paylaşmayacağını açıklamıştı.

Ulusal Güvenlik Yasası ne anlama geliyor?

Çin hükûmeti, Hong Kong'da merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ile ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe soktu.