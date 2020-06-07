Çin'in tamamında Koronavirüs tehlike seviyesi düşürüldü

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre Pekin belediye hükümetinin genel sekreter yardımcısı Bei Chen, 6 Haziran’dan itibaren Çin'de Covid-19’a acil müdahale seviyesinin 2. kademeden sondan bir önceki 3’üncü kademeye düşürüldüğünü belirtti.

Böylelikle Çin’in tamamı Covid-19 açısından düşük epidemiyolojik tehlike bölgesi oldu. Bei, bu değişiklik doğrultusunda sağlık kontrol önlemlerinin de revize edileceğini ifade etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından paylaşılan son verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 3 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.