Çin'in otomobil pazarı Nisan ayında 10 yılın en düşük seviyesine geriledi,yaklaşan Chery Automobile nasıl performans gösterecek?

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin son verilerine göre, Çin'in otomobil üretimi ve satışları Nisan ayında yarıya inerek on yılın en düşük seviyesine indi. Çin hükümeti otomobil tüketimini teşvik etmek için önlemler alıyor.

Bu yıl Türkiye pazarına girişini açıklayan Chery Group, geçtiğimiz günlerde Nisan ayı satış rakamlarını açıkladı: Nisan ayında Chery otomobil satışları 55.588 adet, Ocak-Nisan satışları ise yıllık bazda %0,9 artışla 284.865 adet oldu.

Diğer Çinli şirketlerin aksine, Chery daha büyük pazar fırsatları arayışında ihracata daha fazla odaklanmış gibi görünüyor.Chery'nin ocak-nisan ayları arasındaki kümülatif ihracat hacmi, yıllık bazda %12,6 artışla 84.993 adede ulaşarak aynı dönemde yeni bir ihracat rekoru kırdı.

Şili'de Tiggo8 pro, Chery

Şili'de, ANAC (Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.) tarafından yayınlanan verilere göre, Chery'nin Nisan ayındaki satışları yıllık bazda% 47 arttı ve pazar payı% 14.1 oldu.Chery'nin satış hacmi SUV pazarında ikinci sırada yer alıyor. Nisan ayının sonunda Chery ayrıca bir golf şampiyonası test sürüşü düzenledi. Test sürüşü için ana araç türü olan TIGGO 8 PRO, saha medya muhabirleri tarafından iyi karşılandı.

Brezilya Fenabrave (Ulusal Motorlu Araç Dolaşımı Federasyonu) tarafından yayınlanan verilere göre, Chery'nin Brezilya'daki kümülatif satışları Ocak-Nisan ayları arasında 12.863 araca ulaştı ve kümülatif perakende satışlarda dokuzuncu sırada yer aldı ve% 3.51'lik bir pazar payıyla.Araba segmentinde, Chery'nin Arrizo 6 PRO'su dördüncü sırada yer aldı. Mayıs ayının başında Chery, Brezilya'da pazar tarafından iyi karşılanan bir hatıra tipi TIGGO 8 Carlos'u da piyasaya sürdü.

Mısır'da, Chery'nin Nisan ayı satışları yıllık bazda% 121 ve aylık% 27 arttı; Ocak-Nisan ayları arasındaki kümülatif satışlar, yıllık% 121 artışla 8.206 adet oldu. SUV segmenti, chery Tiggo 7 PRO ve Tiggo 8, Mısır'da iyi satmaya devam ediyor.

Zorlukların üstesinden gelmek için Chery, dünya çapında yeterli tedarik ve istikrarlı üretim sağlar ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeni modellerin piyasaya sürülme hızını hızlandırır, kullanıcılar için sürekli yeni deneyimler ve yeni değerler yaratır.Chery, COVID-19 ve tedarik zinciri istikrarsızlığının olumsuz etkilerini en aza indirdi ve çip kıtlığı ve COVID-19 durumu hafifledikçe yılın ikinci yarısında yeni bir patlamalı büyüme turu başlatması bekleniyor.