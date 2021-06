Çin'in Oscar tepkisiyle ilgili konuşan Hong Kong belgeselinin yönetmeni: İronik bir şekilde belgeselimizi tanıtan Pekin yönetimi oldu

Çin'in Hong Kong'da yaşanan 2019 demokrasi eylemlerinin gösterildiği belgeselin Oscar adaylığı ve En İyi Yönetmen Kategorisi'nden aday olan Chloe Zao'nun Pekin yönetimi hakkındaki eski yorumlarının ardından ülkede Oscar Ödülleri'nin yayınlanmaması yönündeki sonucuyla ilgili konuşan Anders Hammer "Pekin, belgeselimize tepki göstererek tanıtmış oluyor" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, yönetmen Anders Hammer'ın 2019'da Hong Kong'da gerçekleşen protestoları kayıt altına alarak hazırladığı kısa belgesel "Do Not Split" Oscar'a aday gösterildi. Nomadland filminin yönetmeni, Oscar adayı Chloe Zao'nun da Pekin yönetimine dair eski eleştirel açıklamalarının ortaya çıkması, ülkede Oscar Ödül Töreni'ne karşı bir cephe oluşturdu.

Yetkililerin, yerel medyaya töreni canlı yayınlamamaları, ödüllere dair haberleri öne çıkarmamalarını söylediği ortaya çıktı.

Belgeseline yönelik tepkiyle ilgili konuşan Hammer "Kısa belgeseller kategorisinin bir parçasıyız. Oscar yayınlarında bu kategori çok ilgi çekmez. İronik bir biçimde şu an belgeselimizi tanıtan Pekin oluyor" dedi.

Kayda aldığı Hong Kong protestolarıyla ilgili de açıklama yapan Hammer "Pekin'e ve oradaki siyasi liderlere yönelik uzun zamandır yapılan en büyük başkaldırıydı. Çin yönetiminin bunun yayılarak Çin anakarasına geçmesinden korktuğunu düşünüyorum" dedi.