Çin'in Koronavirüs aşı çalışmalarında iki aday, devlete ait şirketlerde çalışan ve yurt dışına seyahat eden gönüllüler arıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarının sürdüğü Çin'de üçüncü faza geçmeye hazırlanan iki aşı şirketi, devlete ait şirketlerde çalışan ve yurt dışı seyahati yapan çalışanlar arasında aşı gönüllüleri arıyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Çin'de iki şirket olası Covid-19 aşısı çalışmalarında üçüncü faza geçmeye hazırlanıyor. Her aşı bin kişide test edilirken devlete ait şirketlerde çalışanların da aşı çalışmalarına gönüllü olabileceği belirtildi.

Gönüllü arayan iki şirket de aşı çalışmalarının ilk iki fazında insanlar üzerinde yapılan testlerde henüz olumsuz bir yan etki görülmediğini belirtti.

Covid-19 aşı çalışmalarında aşı testlerinin üç fazdan geçmesi gerekiyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Zhu Fengchai daha önce yaptığı bir açıklamada "Yurt dışına seyahat eden insanlara aşı yapmak aşı testlerinde üçüncü aşama için bir seçenek olabilir" demişti.