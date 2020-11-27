Çin'in "Covid-19 Vuhan'da başlamadı" iddiasına DSÖ'den yanıt: Oldukça spekülatif

Çin'in, Covid-19'un Vuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğüne dair iddiasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ, Covid-19'un Çin'de ortaya çıkmadığını söylemenin "oldukça spekülatif" olacağını belirtti.

Covid-19'un ilk çıktığı ülke olarak bilinen Çin'de devlet medyası virüsün ülkeye dondurulmuş gıdalar içerisinde gelmiş olabileceğini belirterek, salgının izlerinin daha önce İspanya ve İtalya'da görüldüğüne dair bilimsel çalışmalar yayımladı.

Euronews'in haberine göre; iktidardaki Komünist Partisi'nin yayın organlarından People's Daily gazetesinde çıkan bir haberde de "Covid-19 salgını Çin'in merkezindeki Vuhan şehrinde başlamadı. Ülkeye dondurulmuş ithal gıda ürünleri yoluyla gelmiş olabilir" ifadeleri yer aldı.

"Araştırmanıza ilk insan vakalarının ortaya çıktığı yerden başlarsınız"

Pekin'den gelen haberler üzerine bugün ise Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum uzmanı Mike Ryan, DSÖ'nün geçen yıl Aralık ayında ilk kez tespit edilen Covid-19'un Çin'de ortaya çıkmadığını söylemesinin "oldukça spekülatif" olacağını belirtti.

Cenevre'de sanal bir brifingde konuşan Ryan, "Araştırmanıza ilk insan vakalarının ortaya çıktığı yerden başlarsınız" şeklinde konuştu.