Çin ilk orman kentini inşaya hazırlanıyor

Kentin tamamlandığında 30 bin kişiyi barındırması ve dikilecek ağaçlar sayesinde yılda 10 bin ton karbondioksit emebilmesi hedefleniyor.

40 bin ağacın yılda 900 ton oksijen üreteceği de hesaplanıyor.

Dikilecek ağaçların yanı sıra kentin 100 farklı türden yaklaşık 1 milyon bitkiyi de barındıracağı belirtiliyor.

Binaların dış cepheleri neredeyse tamamen bitkiler ve ağaçlarla kaplı olacak.

Kurulacak Liuzu orman kenti, Liuzu şehrine hızlı tren hattıyla bağlanacak.

Orman kentte okulların ve iki de hastanenin inşa edilmesi planlanıyor.

Güneş enerjisi ve jeotermal enerji ile kentin elektrik ihtiyacını da kendi kendine karşılayabileceği düşünülüyor.

Kentin tamamlanması için hedeflenen tarih ise 2020.