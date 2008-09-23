Çin ile Mersin arasında teknoloji köprüsü

İzmir'e dev teknokent

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Çin'deki China Suzhou Innovation Park (CSZIP) ile Mersin Teknopark arasında ortak araştırma ve geliştirme imkanı sağlayan işbirliği protokolünün Mersin'i teknoloji köprüsü haline getirebileceğini bildirdi.Aşut, yazılı açıklamasında, Mersin'e teknoloji ağırlıklı yabancı yatırım çekebilmek için başlattıkları çalışmaların, imzalanan protokolle önemli bir aşamaya geldiğini belirtti. Yıllardır ucuz ihracata yüklenen ve yabancı yatırımlar için cazibe merkezi olan Çin'in artık kendi iç pazarını oluşturmak ve yurt dışına yatırım yapmak istediğini ifade eden Aşut, protokolün Asya ile Türkiye'nin güç birliğini simgeleyen bir özellik kazandığını vurguladı.Mersinli ve Çinli firmaların ortak araştırma-geliştirme proje ve patent çalışmalarında işbirliğine gitmesiyle, Mersin'in sadece stratejik açıdan değil aynı zamanda ileri teknoloji köprüsü haline geleceğini bildiren Aşut, şunları kaydetti:"Mersin, Türkiye'nin teknoloji merkezi olması için gerekli temelleri bu protokolle attı. Ayrıca Çin'de Ar-ge faaliyeti yürüten firmaların kökenine baktığımızda, ABD, Kore, Japonya, Tayvan ve Avrupa kökenli firmalar olduğunu görüyoruz. Doğru hamleleri yaptığımız takdirde Çinli firmaların dışında bu ülkelerin yatırımlarını da Mersin'e çekebiliriz.Mersin ve çevresi, küresel ekonomi için yetişmiş insan gücü, finansman ve pazar olarak önemli bir potansiyele sahip durumda. Bunları doğru işlersek, kent ve bölge ekonomisinin zenginleşmemesi için hiçbir sebep yok. Hedefimiz, Mersin'i dünya pazarlarında önemli bir oyuncu haline getirmek."