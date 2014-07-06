Çin ile İstanbul hızlı trenle bağlanacak

Çin yönetimi Sincan Uygur Özerk bölgesinden Türkiye’ye uzanacak hızlı tren hattı için 150 milyar doları gözden çıkardı.

Star’ın haberine göre, Çin’in en büyük lokomotif ve vagon üreticisi olan CSR’in Başkanı Zhao Xiaoyang, Sincan’dan başlayacak 6 bin kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Türkiye’ye uzanacağını kaydetti.

2020’de kısmen hizmete girecek olan projenin ve 2030’da tamamen bitirilebileceğini kaydedildi. Söz konusu hattı ‘Yeni İpek Yolu’ şeklinde tanımlayan Çinli yetkililer, seyir hızının yolcu trenleri için saatte 200 kilometre, yük trenleri için ise saatte 160 kilometre olacağını belirtti.