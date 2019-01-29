Çin: Huawei'ye yöneltilen suçlamaların arkasında siyasi manipülasyonlar var

Reuters Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou şirketin kurucusunun da kızı.

Çin hükümeti, ABD Adalet Bakanlığı'nın Çinli telekom devi Huawei ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'ya yönelttiği yolsuzluk, banka ve para dolandırıcılığı ve teknoloji hırsızlığı suçlamalarının "arkasında siyasi manipülasyonların olduğunu" savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Bözcüsü Geng Şuang'ın yazıı açıklamasında "ABD bir süredir, belirli Çin şirketlerinin itibarını sarsmak ve kovuşturmak ve bu şirketlerin meşru ve yasal faaliyetlerini boğmak için devlet gücünü kullanıyor." denildi.

Sözcünün açıklamasında "Bunların arkasında güçlü siyasi motivasyonlar ve siyasi manipülasyonlar bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Çin hükümeti ayrıca, Huawei hakkındaki suçlamalardan "çok kaygılı" olduklarını belirtti ve Amerikan Adalet Bakanlığı'na Meng için çıkartılan tutuklama emrinin derhal geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Sözcü Geng Kanada hükümetine de, Meng'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada da suçlamalar tümüyle reddedildi.

Huawei'nin AFP Haber Ajansına yolladığı açıklamada "Huawei şirkete karşı getirilen suçlamaları öğrenmekten hayalkırıklığı duyuyor. Şirket, kendisinin, yan kuruluşların ya da bağlı şirketlerin, iddianamede dile getirilen ABD yasaları ihlallerini reddediyor" denildi.

Açıklamada Weng'in de "herhangi bir suç işlemediği ve ABD mahkemelerinin de sonunda bu kanıya varacağı" savunuldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Çin'in telekom devi Huawei ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'yu banka ve para dolandırıcılığı yapmak, adaletin işlemesine engel olmak ve Amerikan T Mobile şirketinden teknoloji hırsızlığı yapmakla suçlamıştı.

Meng Wanzhou, ABD'nin isteğiyle geçen ay Kanada'da, İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla dolandırıcılıktan yargılanmak üzere gözaltına alınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Weng'in iadesi için resmi başvuruda bulundu.

Huawei davası, Çin, Kanada ve ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Teknoloji hırsızlığı suçlaması

ABD'nin hazırladığı iddianamede Huawei'nin, İran'la iş yapabilmek için, bağlı olduğu şirketler hakkında ABD ve küresel bir bankayı yanılttığı öne sürüldü.

İkinci iddianamede de şirketin, ABDli telekomünikasyon şirketi T Mobile'ın akıllı telefonların dayanıklılığının test edilmesini sağlayan teknolojisini çaldığı belirtildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei hakkındaki suçlamaların Çin ile yürütülen ticari müzakerelerden 'tamamen ayrı' olduğunu söyledi.

Üst düzey Çinli yetkililerin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri masaya yatırmak için Washington'a gitti.