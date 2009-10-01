Çin Halk Cumhuriyeti 60. yılını kutluyor

Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 60. yıldönümünü Tiananmen meydanında düzenlenen büyük bir törenle kutluyor.



Zırhlı birlikler, askerler ve yeni tip füzeleri taşıyan araçlar başkent Pekin'de geçit töreni düzenliyor.



Tiananmen meydanında, kürsüye Mao'nun ceketine hatırlatan bir ceketle çıkan Cumhurbaşkanı Hu Jintao'ya selefi Jiang Zemin ve başbakan Wen Jiabao da katıldı.



Gözlemciler, Hu'nun kıyafeti ile ordu üzerindeki hakimiyetini vurgulamak istediğini söylüyor.



Törenler, 60 pare atış yapılması ardından, Çin bayrağının Tiananmen meydanına çekilmesiyle başladı.



Mao'nun 1 ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan ettiği meydanda konuşan Hu, Çin'in büyük başarılar kaydettiğini söyledi.



Meydana dizilen askeri birlikleri bir otomobilin üzerinde teftiş eden Hu, Çin'in önünde aydınlık bir gelecek olduğunu ve ülkenin, içindeki tüm kültürel ve etnik farklılıkları biraraya getireceğini söyledi.



30 bin kişinin izlemeye davet edildiği törenler sırasında ciddi güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.



Davetlilerin dışındakilere, töreni evlerinde, televizyondan izlemeleri tavsiye edildi.



Geçit töreninin güzergâhındaki iş yerleri kapalı tutulurken, Tiananmen meydanına da yeni bir Mao portresi asıldı.



Başbakan Wen Jiabao da yaptığı konuşmada büyük ilerlemek kaydettiğini söylediği 'yeni Çin'in' yüzüncü yılınında görkemli bir şekilde kutlanacağını söyledi.

