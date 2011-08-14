-Çin Genelkurmay Başkanı İsrail'de TEL AVİV (A.A) - 14.08.2011 - Çin Halk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Çen Bingde, resmi ziyaret için bugün ilk kez İsrail'de olacak. Çen'in ziyaretinin, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın yaklaşık 2 ay önce Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından geldiğine dikkat çekiliyor. İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz'ın resmi konuğu olan Çen için, Gantz, bu akşam diğer Genelkurmay yetkililerinin de katılacağı bir yemek verecek. Çin Genelkurmay Başkanı'nın İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri ile de biraraya gelip, strateji ve güvenlik brifingine katılacağı ayrıca İsrail ordusunun bir eğitim merkezini ziyaret edip, eğitim çalışmalarını izleyeceği bildirildi. Kudüs'te, Yahudiler'in kutsal saydığı eski Kent'teki "Ağlama Duvarı"nı ve Soykırım Anıt ve Müzesini de ziyaret edecek olan Çen'in ziyareti ile ilgili olarak Ordu Sözcülüğü, bu ziyaretin İsrail ordusu ile yabancı ortakları arasındaki bir dizi işbirliği değişiminin parçası olduğunu belirtti; daha önce de İtalya, Almanya, ABD ve Bulgaristan genelkurmay başkanlarının da bu kapsamda İsrail'e geldiklerini hatırlattı. 1992 yılında İsrail ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulması sonrasında, iki ülke arasında özellikle askeri teknoloji alanında yoğun bir ticaret yaşandığı belirtildi. Ancak, 2000 yılında, ABD'nin Çin'e gelişmiş keşif uçakları satılmasını öngören bir anlaşmayı iptale zorlamasıyla, iki ülke arasındaki ilişkilerde bir soğukluk yaşanmıştı. O zamandan bu yana Çin'e satılan İsrail savunma sanayii ürünlerinin, Amerikan teknolojisini içerip içermediğine ilişkin, ABD'nin katı araştırmasına konu olduğu da ifade ediliyor. İsrail-Çin arasındaki askeri alandaki ticarette düşüş olmasına rağmen, iki ülkenin normal ticari ilişkilerinin hacminin ise 2010 yılı itirabıyla 6,7 milyon doları bulduğu ifade edildi.