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Ekonomi

Çin faiz oranlarını düşürdü

Çin Merkez Bankası, faiz oranlarını 1,08 baz puan düşürdü. Böylece, banka Eylül ortasından bu yana faiz oranlarını 4. kez düşürmüş oldu.

26 Kasım 2008 02:00

Çin Merkez Bankası, faiz oranlarını 1,08 baz puan düşürdü. Böylece, banka Eylül ortasından bu yana faiz oranlarını 4. kez düşürmüş oldu.

Çin Merkez Bankası, faiz oranlarını 1,08 puan düşürerek, 1 yıllık borçlanma faiz oranını yüzde 5,58'e, 1 yıllık mevduat faizini de yüzde 2,52'ye çektiğini duyurdu.

Yeni faiz oranları Perşembe günü uygulamaya konulacak.

Merkez Bankası ayrıca, bankaların zorunlu karşılıklarını büyük bankalar için 1 puan düşürerek yüzde 15,5'e, küçük ve orta büyüklükteki bankalar için ise 2 puan düşürerek yüzde 14,5 yaptı.

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