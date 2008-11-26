Çin faiz oranlarını düşürdü

Çin Merkez Bankası, faiz oranlarını 1,08 baz puan düşürdü. Böylece, banka Eylül ortasından bu yana faiz oranlarını 4. kez düşürmüş oldu.



Çin Merkez Bankası, faiz oranlarını 1,08 puan düşürerek, 1 yıllık borçlanma faiz oranını yüzde 5,58'e, 1 yıllık mevduat faizini de yüzde 2,52'ye çektiğini duyurdu.



Yeni faiz oranları Perşembe günü uygulamaya konulacak.



Merkez Bankası ayrıca, bankaların zorunlu karşılıklarını büyük bankalar için 1 puan düşürerek yüzde 15,5'e, küçük ve orta büyüklükteki bankalar için ise 2 puan düşürerek yüzde 14,5 yaptı.

