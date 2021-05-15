Çin, Everest Dağı'na tırmanışları Koronavirüs nedeniyle durdurdu

Çin, Koronavirüs endişeleri nedeniyle Everest Dağı'na bahar sezonunda yapılması planlanan tırmanışları iptal etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Çin Genel Spor İdaresi, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nın Tibet tarafında 2021 bahar tırmanışı sezonunu iptal etmeye karar verdiğini söyledi.

Açıklamada kararın Koronavirüs salgını endişesi nedeniyle alındığı belirtildi.

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Nepal ile Çin sınırında yer alan Everest Dağı'nın zirvesi, 8 bin 848 metre yüksekliği ile "dünyanın en yüksek doruğu" konumunda bulunuyor.​​​​​​​