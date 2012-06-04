Çin, Euro bölgesinden endişeli

Çin hükümetinin, aralarında merkez bankasının da bulunduğu bazı önemli kurumlara çağrıda bulunarak Yunanistan'ın euro bölgesinden çıkması halinde oluşacak ekonomik risklere karşı planlarını hazırlamalarını istediği bildirildi.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar Reuters'e yaptıkları açıklamada, planların para birimi Yuan'da istikrarın korunması, dışarıdan sermaye girişlerinde kontrollerin artırılması ve ülke ekonomisinde istikrara yönelik politikaların hızlandırılmasını içerebileceği belirtildi.

Kaynaklar Yunanistan'ın euro bölgesinden olası çıkışıyla ilgili yatırımcı endişelerinin artmasıyla merkezi hükümetin aralarında Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, merkez bankası ve bankacılık düzenleme kurumunun da bulunduğu ilgili devlet kurumlarına acil durum planlarını ele almaları çağrısı yaptığını söylediler.

Konu hakkında doğrudan bilgisi olan bir kaynak, "Bu çok acil. Hükümet her birimden Yunanistan'ın çıkışına hazırlıklı olmayı sağlayacak tedbirleri analiz etmelerini ve en kısa sürede kendi önerilerini ortaya koymalarını istedi" dedi.