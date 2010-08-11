-ÇİN, ENERJİ TÜKETİMİNDE DÜNYA 2.Sİ PEKİN (A.A) - 11.08.2010 - Çin, dünyanın birinci değil, ikinci büyük enerji tüketicisi olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor. Çin Ulusal Enerji İdaresi ve Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan ortak açıklamada, Çin'in geçen yıl enerji tüketiminin Çinli yetkililerin daha önceki açıklamasına göre daha fazla olduğu, ancak enerji tüketiminin halen ABD'nin gerisinde kaldığı belirtildi. Açıklamada, Çin'in gecen yıl 2 milyar 146 milyon ton enerji tükettiği kaydedildi. Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA)geçen ay yayımladığı raporda, Çin'in 2009 yılında ABD'yi geçerek dünyanın en büyük enerji tüketicisi olduğu kaydedilmişti. Rapora göre, Çin, 2009 yılında 2 milyar 265 bin ton petrole eşit, ham petrol, kömür, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilebilir enerji, 20'inci yüzyılın başından itibaren bu alanda lider durumdaki ABD ise 2 milyar 169 milyon ton enerji tüketti. Kişi başına enerji tüketiminde ABD'nin hala liderliğini koruduğu, bir ABD vatandaşının bir Çinliden beş kat fazla enerji tükettiğine işaret edilen raporda, ABD'nin halen dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olduğu vurgulanmıştı. Ulusal Enerji İdaresi Merkez Şubesi Başkanı Zhou Xian, IEA'nın bu açıklamasıyla ilgili olarak, ''IEA'nın Çin'in enerji kullanımı konusundaki verisi güvenilir değil'' demişti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Nisan ayında, Çin'in en erken 2015 yılında enerji tüketimi konusunda ABD'yi geride bırakacağını bildirmişti. Çin'in, 2000 yılında 1 milyar 107 milyon ton olan enerji tüketimi 10 yıl içinde yaklaşık ikiye katladı.