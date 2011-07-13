-ÇİN EKONOMİSİ YÜZDE 9,6 BÜYÜDÜ PEKİN (A.A) - 13.07.2011 - Çin ekonomisinin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 büyüdüğü bildirildi. Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre yılın ilk çeyreğindeki yüzde 9,7 oranındaki büyüme ikinci çeyrekte yüzde 9,5'e geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Şeng Layyün, Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yılın ilk 6 ayında 20,446 trilyon yuana (3,146 trilyon ABD Doları) ulaştığını belirtti. Sözcü Şeng, ülkenin ekonomik performansının "genel olarak iyi olduğunu" ve makro ekonomik düzenlemelerle geliştiğini savundu. Bu arada Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan Tüketici Fiyatı Endeksi'ndeki artışın yılın ilk yarısında yüzde 5,4 olduğu açıklandı. Bu oran yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'in üzerine çıkarken, enflasyon sepetinde üçte bir oranında ağırlığı olan gıda fiyatları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak yılın ilk çeyreğindeki yüzde 11'lik artışı geride bıraktı. İstatistik bürosunun açıklamasına göre, yılın ilk yarısında endüstri katma değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3, perakende satışlar yüzde 16,8, sabit sermaye yatırımları da yüzde 25,6 arttı. Sabit sermaye yatırımları bu dönemde 12,46 trilyon yuana (1,93 trilyon ABD Doları) ulaştı. Sabit sermaye yatırımları haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 1,04 azalırken, yılın ilk yarısında gayrimenkule yapılan yatırımlar yüzde 32,9 genişleyerek 2,63 trilyon yuanı buldu. Bunun 1,86 trilyon yuanlık kısmını oluşturan konut yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,1 arttı. Perakende satışlar yılın altı ayında 8,58 trilyon yuana (1.32 trilyon ABD Doları) ulaşırken, bunun 7,45 trilyon yuanlık kısmı yüzde 16,9 artışla şehirlerde gerçekleşti. 1,14 trilyon yuana yaklaşan kırsal kesimdeki perakende satışlar ise yüzde 16,2 arttı.