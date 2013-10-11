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Ekonomi

Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı oldu

Çin'in kendi petrol üretimi, ekonomisinin kaydettiği büyük yükselişe yetişemiyor

11 Ekim 2013 02:51

Eylül ayı rakamlarına göre, Çin'in hızla büyüyen ekonomisi ve otomobil satışlarındaki artış, ülkenin dünyadaki en büyük petrol ithalatçısı olmasında rol oynadı.
Çin'in günlük petrol tüketimi, üretim miktarından 6,3 milyon varil daha fazla. ABD'de ise bu fark 6,1 milyon varil.
İthalattaki artışın en büyük sebebi olarak, Çin'in büyüyen ekonomisi gösteriliyor. Ayrıca son birkaç aydaki sellerde Çin'in petrol üretim alanları zarar gördü.
Aradaki açığı kapatmak için petrol ithal etmek zorunda kalan Çin, BBC Türkçe'nin ABD'li kaynaklara dayandırdığı verilere göre, artık dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda yer alıyor. Bu eğilimin 2014 yılında da sürmesi bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in nüfusunun üçte birine sahip olmasına rağmen, ülkede günde 18,6 milyon varil petrol tüketiliyor. Çin'deyse günlük tüketim miktarı 10,9 milyon varil. Petrol ve doğal gaz çevreleri, ABD'nin hidrolik kırılma ve yatay sondaj faaliyetlerinde hızla ilerleme kaydettiğine dikkat çekerek, ülkenin, 2022 yılına dek günde 20-22 milyon varil petrol üretir hale geleceğini tahmin ediyor.

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