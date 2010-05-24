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Ekonomi

Çin döviz reformunu gerçekleştirecek

Para birimi yuanı değerinin altında tutarak ihracatta adil olmayan fiyat avantajı sağlamakla suçlanan Çin, döviz kuru reformu gerçekleştirecek.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Para birimi yuanı değerinin altında tutarak ihracatta adil olmayan fiyat avantajı sağlamakla suçlanan Çin, döviz kuru reformu gerçekleştirecek.


Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, ABD ile yıllık stratejik ve ekonomik diyalog toplantısında yaptığı konuşmada, döviz kuru reformunu gerçekleştireceklerini söyledi.


Hu Jintao, ulusal para birimi yuanın döviz kuru mekanizmasının, bağımsız karar verme prensibi çerçevesinde oluşturulacağını vurguladı.


ABD, Çin'in, para birimi yuanı değerinin altında tutarak ihracatçılarına adil olmayan fiyat avantajı sağladığını iddia ediyor.

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