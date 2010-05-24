Çin döviz reformunu gerçekleştirecek

T24- Para birimi yuanı değerinin altında tutarak ihracatta adil olmayan fiyat avantajı sağlamakla suçlanan Çin, döviz kuru reformu gerçekleştirecek.



Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, ABD ile yıllık stratejik ve ekonomik diyalog toplantısında yaptığı konuşmada, döviz kuru reformunu gerçekleştireceklerini söyledi.





Hu Jintao, ulusal para birimi yuanın döviz kuru mekanizmasının, bağımsız karar verme prensibi çerçevesinde oluşturulacağını vurguladı.





ABD, Çin'in, para birimi yuanı değerinin altında tutarak ihracatçılarına adil olmayan fiyat avantajı sağladığını iddia ediyor.