Doktor tarif etti, dedesi 2 günlük bebeği öldürdü!

Çin'in Şanghay kentinde yarık dudaklı doğan bir bebeği öldürdükleri şüphesiyle iki kişi gözaltına alındı.Şinhua haber ajansına göre, 2 günlük bebek Çongmig'deki 2 No'lu Devlet Hastanesi'nde ölü bulundu. Ajans gözaltına alınan kişilerin, bebeği iğneyle öldürdükleri iddia edilen bir doktor ve çocuğun dedesi olduğunu duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, soruşturma sonunda dedenin bebeğe potasyum klorür şırınga ettiği belirlendi. Potasyum eksikliği tedavisinde verilen bu ilacın doğru kullanılmaması halinde kalbi durdurabildiği belirtiliyor.

Bebeğin dedesine bu ilacı kadın-doğum hastalıkları bölümünden bir doktorun verdiği belirtiliyor. Doktorun bu kişiye ilacı nasıl kullanacağını da tarif ettiği öne sürülüyor.

600 bebekten biri damak yarığı ile doğuyor

Çin'de dudak-damak yarığıyla doğan çocukları ücretsiz ameliyat ettiren Beam International (Future Smile in China) adlı yardım örgütüne göre ülkede her 600 bebekten biri bu şekilde doğuyor.

Ülkede yarık dudak ameliyatları 800, yarık damak ameliyatları da 1600 dolara yapılıyor. Bazı ailelerin parasal nedenlerle bu ameliyatı yaptıramadığı belirtiliyor.

Daha önce Çin'de bazı ailelerin dudak-damak yarıklı doğan bebeklerini terk ettikleri yolunda haberler çıkmıştı.

Dudak yarığı, yaygın ancak kolay tedavi edilebilen bir doğum kusuru. Bebeklerin damağında bir delikle doğduğu yarık damak ise beslenme zorluklarına yol açıyor. Bazı durumlarda bu kişiler konuşma ve duyma zorluğu yaşayabililiyor.