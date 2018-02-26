Çin Devlet Başkanı Şi'nin ömür boyu iktidarda kalması için teklif

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ömür boyu iktarda kalmasının yolu açılıyor. Çin Komünist Partisi devlet başkanlarının görev süresini iki dönemle sınırlayan anayasa maddesini kaldırmak için değişiklik önerisi hazırladı. Anayasa değişiklik paketinin içinde yer alan öneri, Çin Komünist Partisi'nin 5 Mart'ta yapılacak Ulusal Kongresi'nde oylanacak.

Çin Komünist Partisi (ÇKP), ülkedeki devlet başkanlığı için üst sınır olan iki dönem şartının kaldırılması teklifinde bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevi için anayasadaki iki dönemlik üst sınırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunulacak.

Anayasaya göre Çin'de devlet başkanları 5 yıllığına seçiliyor, en fazla iki dönem görev yapabiliyor.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao'dan sonra en güçlü lideri olarak görülen Şi Cinping ilk kez 2013'te, ikinci kez geçen yıl geçildi. 64 yaşındaki Şi'nin görev süresi 2023'te dolacak. Ancak Şi'nin 2033'e kadar devlet başkanlığı görevinde kalmayı istediği söyleniyor.

ÇKP'nin geçen yılın kasım ayında yapılan 19. Büyük Kongresi'nde alınan kararla ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un ardından parti tüzüğünde ismi geçen ikinci lider olmuştu.

Parti tüzüğüne dahil edilen metnin başlığı "Yeni Dönem Çin için Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizm üzerine Şi Cinping Düşüncesi" olmuştu.



Çin Komünist Partisi, Şi'nin iktidarını pekiştirecek bir anayasa değişiklik paketi hazırladı.

Öneri paketi, devlet başkanlığı görevini iki dönemle sınırlayan maddenin anayasadan kaldırılmasını öngörüyor.



Teklif aynı zamanda parti liderliğini ve başkomutanlık görevini yürüten Şi'ye ömür boyu iktidarın yolunu açıyor.