Çin Devlet Başkanı Şi, Joe Biden'ı tebrik etti

T24 Dış Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, seçim sonuçlarının ABD medyası tarafından açıklanmasından haftalar sonra ülkenin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı kutladı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Şi mesajında, "Çin ile ABD arasında istikrarlı ve sağlıklı ilişkileri teşvik etmek sadece iki halkın çıkarına değildir. Bu durum uluslararası toplumun da beklentilerini karşılar" dedi.

Şi, "İki ülkenin karşı karşıya geldiği konuları kontrol altına alıp iş birliğine odaklanmasını umduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı'nın da Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bir tebrik mesajı yolladığı belirtildi.

13 Kasım'da Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi'nin ismini vermeden Biden ve Harris'i tebrik etmişti.

Öte yandan Çin'in sınır komşusu Rusya'nın lider Vladimir Putin, hâlâ Biden'ı tebrik etmedi.