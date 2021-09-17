Çin Devlet Başkanı Şi: Afganistan'a daha fazla yardım sağlayacağız

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'daki "ilgili tarafların" terörü ortadan kaldırması gerektiğini ve Çin'in Afganistan'a kapasitesi ölçüsünde daha fazla yardım sağlayacağını açıkladı.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre; Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü liderleri toplantısında "belirli ülkelerin", "kışkırtıcılar" olarak Afganistan'ın gelecekteki gelişimi için gereken sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Şi, ayrıca Afganistan'ın daha açık ve kapsayıcı olması ve ılımlı iç ve dış politikalar izlemesi için yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.