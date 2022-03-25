Çin'den NATO Zirvesi'ne tepki: Savaşı başlatanın kim olduğunu herkes biliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, NATO Zirvesi'nden Çin'le ilgili yapılan açıklamaya yanıt olarak, "Savaşı başlatanın kim olduğunu herkes biliyor. NATO’nun tek varlık nedeni savaştır" dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Çin’in her zaman barışı savunduğunu söyleyen Wang Wenbin, "NATO'nun Rusya’yla yeni bir soğuk savaş yerine diyalog kurması gerektiğini" söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün düzenlenen NATO Zirvesi'nden Çin'e Ukrayna kriziyle ilgili "barışçıl bir çözüm" için girişimlerde bulunması yönünde yapılan çağrılara yanıt geldi.

"NATO hiçbir zaman dünyanın barış ve güvenliğine katkı sunmadı"

Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO Zirvesi'nden "Çin, Rusya'nın savaşına destek olmaktan vazgeçmeli" yönünde yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklamada "NATO’nun hiçbir zaman dünyanın barış ve güvenliğine katkı sunmadığını" savundu.