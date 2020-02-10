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Çin'den gelen öğrencinin analizleri negatif çıktı

Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurmuştu

10 Şubat 2020 22:35

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki gencin yapılan laboratuvar analizlerinin negatif çıktığı bildirildi.

hürriyet'in haberine göre; Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikâyetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurmuş, hastane yönetimi 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğü öğrenilen öğrenciyi tedbir amaçlı gözlem altına almıştı.

Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, hastada koronavirüs rastlanmadığını bildirdi.

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