Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi: Washington yanlış sinyal gönderiyor

Çin, Tayvan'la attığı adımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstererek "Washington'ın zorladığı rekabetin, bir yüzleşmeye dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la yaptığı telefon konuşmasında, Washington'ın Tayvan'ı Asya Pasifik'e dahil etme planlarının "yanlış sinyal" gönderdiğini söyledi.

Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına almaya çalıştığını, bunun bir "hata" olduğunu belirtti.

Çin-ABD arasında yeni Tayvan gerilimi, ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılması için Taipei'ye 100 milyon dolar anlaşma duyurmasının ardından geldi.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor.

Pekin, son yıllarda Tayvan üzerindeki baskısını artırıyordu. Çin lideri Şi Jingping, ekim ayında Tayvan'la barışçıl yollarla "tekrar birleşileceğini" söylemişti.