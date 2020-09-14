T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'den AB'ye "İç işlerimize karışmayın" tepkisi

14 Eylül 2020 22:41

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen AB-Çin liderler toplantısında açıklamalarda bulundu.

ETİKETLER

ABCharles MichelAngela MerkelUrsula von der LeyenŞi CinpingÇin Devlet BaşkanıÇinÇin ABAVrupa birliğiavrupa konseyi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24