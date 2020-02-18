Çin'deki Türk öğretmen Burak Teoman: Tedirginim, Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum

Xi’an kentinde de insanların virüsten korunması için kısmi karantinalar alınmaya başlandığını, bulundukları siteden iki günde bir çıkmalarına izin verildiğini söyleyen Teoman, şöyle konuştu:

"Eğer bulunduğunuz siteden çıkmak istiyorsanız özel bir izniniz olması gerekiyor. O izinde de iki günde bir çıkabiliyordunuz. Şimdi onu da arttırdılar. Güvenlikten birçok soruya maruz kalıyoruz. ‘Nereye gidiyorsun?’ ‘Ne zaman döneceksin?’ gibi. 25 gündür öğretmenler olarak okula gitmiyoruz. Eğitimleri uzaktan yapmaya çalışıyoruz. Çocukları bu şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse şu an bu olayların bu şekilde devam etmesi beni tedirgin yaptı. Burada video çekmekte de problemler yaşadım. Bu ve buna benzer olaylardan dolayı Türkiye’ye dönme kararı aldım."

"Türkiye'ye gelen uçak sadece Vuhan ve çevresindeki vatandaşları kapsıyordu"

Teoman, Çin’e gelen uçakla neden ülkeyi terk etmediği yönünde gelen eleştirileri de cevapladı. Teoman, şunları söyledi:

"Bu, Çin’deki tüm Türkleri tahliye çalışması değildi. Bana çok soru geldi ‘Sen niye gelmedin?’ diye. Benim onla gelmem mümkün değildi, çünkü o operasyon Vuhan ve çevresindeki vatandaşları kapsıyordu. Burada konsoloslukla görüştüm. Transit uçuşların olduğunu öğrendim. Onun için ekstra vize gerekiyormuş. Bende de o vize yok. Bu tarz sıkıntılar var. Bu kararı ne kadar alsam da birçok uçuş firması uçuşlarını iptal etmişler. Türk Hava Yolları seferlerin hepsini iptal etmişti. Diğer birçok hava yolu da uçuşlarını iptal etti. Şu an dönmek istesem de nasıl döneceğimi, kendim bunun üstesinden nasıl geleceğim bilmiyorum."

Ne olmuştu?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1775’e yükselmişti. Çin ana karası dışında Hong Kong ve Tayvan ile Fransa, Japonya ve Filipinler’de birer ölümlü vaka görülmüştü.