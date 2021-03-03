Çin'deki Nankai Üniversitesi'nin 'yanlışlıkla' yayımladığı rapordan: İşçi programları ile Sincan'daki Uygurların nüfus yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor

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İnternette yanlışlıkla yayımlanan bir rapora göre Çin'in Sincan'daki insanları başka yerlere götürerek çok ağır şartlarda çalıştırdığı programın hedeflerinden birinin bölgedeki Uygurların nüfus yoğunluğunu azaltmak olduğunu belirtti.

Nankai Üniversitesi tarafından hazırlanan Çince rapor 2020 ortasında yanlışlıkla yayımlanmış ve daha sonra hızlıca kaldırılmıştı. Dr. Adrian Zens, raporu kaldırılmadan önce kaydetmeyi başardı.

Çin hükûmeti işçi programlarının "isteğe bağlı" olduğunu söylüyor ve Uygurların zorla çalıştırıldığı iddialarını reddediyordu. Ancak Nankai raporunda, "Bu program sadece Sincan'daki Uygur nüfus yoğunluğunu azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Uygur azınlığını etkilemek, eritmek ve asimile etmek için önemli bir metod" ifadeleri yer aldı.

Raporda, "Kademeli olarak düşünce ve anlama şekilleri değişsin, çevre değişimi ve işçilik ile değerleri ile hayata bakışları dönüştürülsün" değerlendirmesi de yer alıyor.

Raporda işçi programlarının "gönüllü" olduğu belirtilse de içinde içinde çelişkili ifadeler yer alıyor.