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Dünya

Çin'deki maden kazasında mahsur kalan madencilerden biri 2 hafta sonra kurtarıldı

24 Ocak 2021 10:00

Çin'de iki hafta önce meydana gelen maden kazasının ardından madencilerden biri kurtarıldı. Kurtarılan madenci tedavi için hastaneye götürüldü. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'deki madende iki haftadır mahsur kalan madencilerden biri canlı yayında kurtarıldı. Kurtarılan ve hastaneye kaldırılan madencinin güçsüz kaldığı belirtildi. 

Çin'in Qixia kentinde 10 Ocak'ta meydana gelen maden kızasında 22 madenci mahsur kaldı. Patlama nedeniyle yükselen deniz seviyeleri arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. 

Mahsur kalan madencilerden birinin hayatını kaybettiği biliniyor. 

Arama kurtarma ekipleri madene gıda, ilaç ve çeşitli ürünleri tedarik ediyor. 

 

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