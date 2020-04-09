Çin’deki gazeteciler: Hükûmet, Koronavirüs hakkındaki gerçek verileri gizliyor

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan ancak aldığı sıkı önlemlerle kısa sürede vaka ve ölüm sayılarını düşürdüğünü dünyaya duyuran Çin'in, Koronavirüs hakkında gerçekleri sakladığı iddia edildi.

Medyascope'tan Engin Deniz İpek'in Washington Post'tan aktardığı habere göre; Pekin hükûmeti ülkedeki yabancı gazetecilerin faaliyetlerini belirli bir oranda kontrol altında tutabildi fakat Çinli gazetecilerinden gelen raporlara göre, hükûmetin Koronavirüs konusunda paylaştığı veriler gerçeği yansıtmıyor.

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Geçtiğimiz hafta, yaptığı siyasi araştırmalar yürüten Pekin merkezli medya kuruluşu Caixin, Çin’de salgının başladığı nokta olan Vuhan’da Koronavirüs'ten kaynaklanan resmî ölüm sayılarını inceleyen bir rapor yayımladı.

Çin Dışışleri Bakanlığı’nın Vuhan için paylaştığı resmî ölüm sayısı 2500’den biraz daha fazla ancak Caixin’e göre bu sayı gerçeği yansıtmıyor. Paylaşılan haberde, şehirdeki krematoryumun (cesetlerin yakıldığı yer) günde 19 saat çalıştığı ve yalnızca 2 günde bu krematoryuma 5000 ceset ulaştığı iddia edildi.

Çin'de yazıyı yayımlayan Caixin’in kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hu Shuili’ye karşı, "ülkenin adını kötülediği" öne sürülerek kamuoyundan tepki geldi.

ABD hükümeti tarafından finanse edilen Free Asia radyosu da, daha önce yerel kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre Vuhan’da en az 42 bin kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.

Bazı Çinli kaynaklara göre, yazıyı yayımlayan Caixin’in kurucusu Hu Shuiji, geçmişte özellikle 2003’teki SARS krizi ve ülkedeki yerel polis şiddeti gibi konular hakkında büyük yankı bulan haberlere de imza attı.

Caixin’in yanında, China Youth Daily, YIMagazine ve Sanlian Lifeweek gibi bazı diğer Çinli medya organları da, salgının başında hükümetin paylaştığı raporlarları araştıran çeşitli yazılar yayımladılar. Ancak bu yazıların birçoğu, Çince yayımlandığı için hükümetin basına uyguladığı sansürlere takılarak veri tabanlarından silindi. Buna karşın China News Weekly gibi kurumlar tarafından yayımlanan ve hükümetin paylaştığı salgın verilerini irdeleyen birçok yazı İngilizce’ye çevrilebildi. Çin medyası üzerine çalışan uzmanlara göre, Koronavirüs salgının yarattığı ortam Çin hükümetinin basın üzerinde yarattığı baskıyı oldukça artırdı ve dışarıya bilgi çıkması neredeyse imkansız bir hale geldi.