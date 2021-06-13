Çin'deki doktorlar: Koronavirüs'ün Delta varyantı daha tehlikeli

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Çin'de doktorlar, artan Delta varyantı vakalarının 2019'un başında Vuhan'da tespit edilen Koronavirüs'ten daha farklı semptomlara neden olduğu ve daha tehlikeli olduğunu söyledi.

The New York Times'da yer alan habere göre, Çin'in devlet televizyonuna konuşan doktorlar, Delta varyantıyla enfekte olan kişilerin daha hasta olduğunu ve durumlarının daha hızlı kötüleştiğini söyledi. Doktorlar, semptomatik vakaların dörtte beşinin ateş şikâyetiyle geldiğini söyledi.

Guangzhou şehsrindeki Sun Yat-sen Üniversitesi yoğun bakım direktörü Guan Xiangdog, hastaların yüzde 12'sinin semptomlardan üç ya da dört gün sonra ağır hasta olduğunu söyledi. Doktor, bu oranın daha önce yüzde 2-3 oranında olduğunu söyledi.

Britanya ve Brezilya'da da doktorlar Delta varyantıyla ilgili benzer trendlerden bahsetmiş ancak varyantın daha tehlikeli olup olmadığı henüz doğrulanmamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantını 'endişe verici' olarak nitelemişti.

Çin'de temas takip sisteminin genişliği, vaka kümesi tespit edildiği anda yapılan yaygın testler sayesinde Delta varyantına ilişkin daha çok veri sunulabildi.