Çin'de sel felaketi: En az 21 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Hubei bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Çin'in orta kesimindeki Hubei Eyaleti'nde aralıksız yağan şiddetli sağanak sel felaketine yol açtı.

Suizhu kentinde etkili olan yağış nedeniyle nehirler taştı, yollar çamur deryasına döndü. Yaklaşık 3 bin ev ve dükkan suya gömüldü, bunlardan 221'i tamamen çöktü.

Ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü, köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Felaket 8 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi.

İlk bulgulara göre selde 21 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

300’den fazla insan ölmüştü

Ağustos ayının başında Çin’in Henan bölgesinde aşırı yağış ve sel yaşanması nedeniyle 300’den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, dünyanın pek çok ülkesinde görüldüğü gibi Çin’de de aşırı hava olaylarının sıklığının arttığına dikkati çekiyor.